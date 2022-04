Landgericht Halle: Verhandlung wegen gewerbsmäßiger Hehlerei

Halle (Saale)/MZ - Sechs Jahre ist es inzwischen her, da ist der 48-jährige B. immer nur für einige Tage von Litauen nach Sachsen-Anhalt gekommen. Im Frühjahr 2015 soll er zunächst in einer Halle in Sülzetal bei Magdeburg bei Betonmischern und Sattelaufliegern die Fahrzeugidentitätsnummern aufgefräst und neue Nummern eingestanzt, außerdem technische Veränderungen vorgenommen und den Fahrzeugen teils einen neuen Anstrich verpasst haben. Im Jahr darauf soll B. dann auch in einer Lagerhalle in der Reideburger Straße in Halle die Kennnummern von Fahrzeugen manipuliert haben.