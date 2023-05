Landgericht Halle Frau stirbt bei Unfall am Leipziger Turm: Todesraser von Halle endgültig verurteilt

Der Angeklagte soll bei einem Autorennen in der Innenstadt von Halle eine Frau in Höhe des Leipziger Turms überfahren haben. Sie starb an ihren schweren Verletzungen. Der bereits verurteilte Angeklagte scheiterte nun mit seiner Revision.