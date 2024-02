Alfred Reichenberger räumt nach 28 Jahren Dienst im Landesmuseum seinen Schreibtisch. Was den Wissenschaftler am meisten entspannt und was er plant.

Halle (Saale)/MZ. - Ob Menhire, Silberfibeln, Linienbandkeramik oder die Himmelsscheibe von Nebra – über diese und viele weitere Themen hat der Archäologe Alfred Reichenberger wissenschaftliche Bücher und Aufsätze veröffentlicht und damit die historisch bedeutsame Region Mitteldeutschland bundes- und weltweit bekannt gemacht. „Mich hat immer alles interessiert“, sagt der 66-Jährige, der zum 1. März in den Ruhestand geht. „Prähistoriker sind die Allgemeinmediziner der Archäologie. Genau wie ein Hausarzt muss man die Dinge einschätzen können, bevor man sie gegebenenfalls an einen Experten weitergibt.“

Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle: Archäologe Reichenberger geht in den Ruhestand

Reichenberger war sowohl stellvertretender Direktor und Pressesprecher des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie als auch stellvertretender Direktor des Landesmuseums. Als der gebürtige Bayer 1996 nach Halle kam, sollte er den damaligen Stimmen über Berufsprognosen das Gegenteil beweisen. „Ich wollte immer schon Wissenschaftler werden und hatte in der Schule Latein- und Griechisch-Lehrer, die das Interesse geweckt haben.“

So kam Reichenberger zum Studium der Vor- und Frühgeschichte und Archäologie in Regensburg und Marburg. Und das, obwohl die Chancen damals gering waren, einen Job zu finden. „Ich war aber nie arbeitslos“, berichtet Reichenberger glücklich. Nach kürzeren Stationen im bayrischen Landesamt für Denkmalschutz und der Uni Regensburg bewarb er sich 1996 auf eine Stelle in Halle.

28 Jahre blieb er am Landesamt für Denkmalschutz. „Sachsen-Anhalt ist ein El Dorado der Archäologie“, schwärmt er. Wie ergiebig die Ausgrabungen in der Region sind, zeige die Zahl der Fundnummern im Archiv: Es sind 17 Millionen. Das bedeute aber nicht, dass das Museum 17 Millionen Fundstücke habe. „Früher hatte man etwa einem Gräberfeld eine Fundnummer gegeben“, erklärt der Neu-Pensionär. Wie viele einzelne Fundstücke sich hinter den 17 Millionen Nummern verstecken, wisse niemand.

Die Himmelsscheibe war für Reichenberger die faszinierendste Ausgrabung seiner Dienstzeit. Hier 2008 mit Ministerpräsident Haseloff (Foto: Meinicke)

Auch wenn Reichenberger von den versilberten mittelalterlichen Fibeln und anderen Fundstücken aus Großgrabungen, die er ab Ende der 1990er-Jahre betreut hat, begeistert ist, so ist ihn natürlich ein Fundstück das faszinierendste. Es ist die Himmelsscheibe von Nebra, die von Grabräubern gestohlen in einem krimireifen Coup nach Halle kam. „Für uns ist es zudem besonders ,,dass die Himmelsscheibe nach nur eineinhalb Jahren Antragszeit zum Unesco-Welterbe erklärt worden ist“. So schnell gehe das sonst nicht.

Als Harald Meller 2001 nach Halle kam, habe er an Reichenberger ein Anliegen gehabt. „Wir müssen mehr in die Öffentlichkeit gehen“, habe er ihm gesagt. Beide Männer stammen aus Bayern, aber Reichenberger betont: „Wir kannten uns vorher nicht.“ Reichenberger bat sich ein Rückfahrticket aus, falls es für ihn mit der Öffentlichkeitsarbeit nichts ist. Doch im Gegenteil: In seiner Laudation zur Verabschiedung Reichenbergers lobt Staatsminister Rainer Robra: „Als Pressesprecher und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit haben Sie das Profil der Archäologie in unserem Land deutlich geschärft.“ Forschungen aus dem halleschen Landesamt würden nun weltweit beachtet.

Archäologe aus Halle ist Kurator der neuen Magie-Schau im Landesmuseum

Doch Reichenberger, der nach seiner Zählung in seiner Zeit in Halle ungefähr zwischen 200 und 300 Aufsätzen und Bücher verfasst hat, forschte auch als Pressesprecher weiter. „Ich bin mit Leib und Seele Archäologe“, sagt er. Wenn er am Wochenende in seiner Freizeit Aufsätze geschrieben hat, „dann war das für mich Entspannung“.

Die Vorbereitung auf die neue Sonderausstellung „Magie“ ist das letzte große Projekt von Alfred Reichenberger gewesen. Am Montag wurde an der Hauptfassade des Landesmuseums mit Hilfe eines Krans ein riesiges Werbebanner enthüllt, das auf die Ausstellung hinweisen soll. (Foto: Steffen Schellhorn)

Zudem kuratierte Reichenberger mehrere Ausstellungen, so auch die aktuelle „Magie – Das Schicksal zwingen“, die ab 1. März im Landesmuseum zu sehen ist. Forschen will der 66-Jährige weiterhin und nennt den Freidenkerfriedhof bei Haynsburg (Burgenlandkreis) als ein Projekt. Und auch bei Vorträgen will er weiter in der Region präsent bleiben. Auch wenn er die Stadt Halle als sehr lebenswert empfindet und sich hier sehr wohl gefühlt habe, zieht er nun zurück. Künftig wird er seinen Lebensmittelpunkt wieder in die Nähe von Regensburg bei seiner Familie haben.