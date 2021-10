Landesmuseum mit Himmelsscheibe in Halle bleibt 32 Stunden durchgehend geöffnet

Halle (Saale)/MZ - Anlässlich der diesjährigen offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle bleiben die Ausstellungen des Landesmuseums für Vorgeschichte 32 Stunden durchgehend geöffnet. Von 10 Uhr am Samstag, 2. Oktober, bis um 18 Uhr am Sonntag, 3. Oktober, bietet sich die außergewöhnliche Gelegenheit, das Landesmuseum, die Himmelsscheibe von Nebra sowie die weiteren archäologischen Schätze Sachsen-Anhalts auch einmal nachts zu erleben und zu erkunden. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Neben den besonderen Öffnungszeiten finden am Samstag von 12 bis 16 Uhr und 19 bis 22 Uhr stündlich Führungen durch die Landesausstellung „Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra – Neue Horizonte“ statt, sowie von 12 bis 15 Uhr und 19 bis 23 Uhr können Besucher gegen einen kleinen Obolus eine kleine Himmelsscheibe aus Kupfer selber prägen. Am Sonntag finden von 12 bis 16 Uhr stündlich Führungen durch die Landesausstellung „Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra – Neue Horizonte“ statt, sowie von 10 bis 17 Uhr können die Besucher eine Himmelsscheibe prägen.