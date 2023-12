Am Unterpegel Halle-Trotha ist zu Weihnachten die Hochwasser-Alarmstufe 2 erreicht worden. Die Stadt rechnet nicht damit, dass der Fluss weiter steigt, will die Lage aber weiter kontrollieren.

Land unter an der Saale in Halle - Aber der Fluss sinkt wieder

Halle (Saale)/Brachwitz/MZ. - Am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages konnte die Stadt vorsichtige Entwarnung geben: Nachdem die Saale bei anhaltendem Niederschlag am Montag am Unterpegel Trotha einen Stand von 4,50 Meter überschritten hatte und bis Dienstagmittag auf 4,90 Meter geklettert war, sollte der Wasserstand nun wieder sinken. Die Stadt beobachte die Lage aber weiter, hieß es. Die Hochwasserwarnstufe 3 würde in Halle bei einem Wasserstand von 5,50 Meter ausgerufen.