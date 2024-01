Land gibt Okay für Halles Etat und mahnt weiter zum Sparen

Die ersten in Sachsen-Anhalt: Halle hat einen genehmigten Haushalt

Halle (Saale)/MZ - Das Landesverwaltungsamt hat Haushalt für 2024 der Stadt Halle genehmigt. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Damit verfüge Halle als erste kreisfreie Stadt im Land über einen vollziehbaren Haushalt.

„Ein genehmigter Haushalt zu Beginn des Jahres ist ein anerkennenswertes Ergebnis der guten Arbeit der Stadt und bedeutet vollumfängliche Handlungsfähigkeit“, sagte Präsident Thomas Pleye (CDU). Gerade im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen sei dies von besonderer Bedeutung. Die nächsten Jahre würden angesichts der Unsicherheiten bei Baupreisen sowie weiter steigender Sozialausgaben nicht einfacher, dennoch müssten die Kommunen in Sachsen-Anhalt in ihre Zukunft investieren, so Pleye.

Die Bestätigung des Haushalts umfasse die für 2024 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von rund 55 Millionen Euro sowie Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von rund 350 Millionen Euro. Damit werde Halle unter anderem die Fortführung umfangreicher Schulbauprojekte (circa 40 Millionen Euro) ermöglicht, obwohl sich hierdurch die Lasten aus dem Schuldendienst in den nächsten Jahren nochmals deutlich erhöhen werden.

„Die Höhe des Liquiditätskredites von 388,5 Millionen Euro ist weiterhin sehr beunruhigend, auch wenn dies gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 11,5 Mio. Euro bedeutet“, sagte Pleye. Es sei daher notwendig, der vom Stadtrat beschlossenen Konsolidierung weiterhin höchste Priorität beizumessen.

Das vorgelegte Zahlenwerk zeige aber, dass es Halle immer besser gelinge, „durch Aufwüchse bei der Gewerbesteuer und erhöhte Landeszuweisungen die Ertragskraft so weit zu stärken, dass die notwendigen Mittel zum langfristigen Abbau der stark überhöhten Liquiditätskredite erwirtschaftet werden können“. Es gelte jedoch, diesen Weg konsequent fortzusetzen, um auch angesichts der aktuellen Zinserhöhungen handlungsfähig bleiben zu können.