Land ernennt Polizeirabbiner - Vereinbarung wird in hallescher Synagoge unterzeichnet

Halle (Saale)/MZ/TGO - Der Landesvorsitzende der jüdischen Gemeinden, Max Privorozki, und Sachsen-Anhalts Ministerin für Inneres und Sport, Tamara Zieschang, werden am Montag in der Synagoge in Halle eine Vereinbarung für einen Polizeirabbiner unterzeichnen. Laut Ministerium soll es sich um eine Vertrauensperson für jüdisches Leben in der Polizei handeln. Sachsen-Anhalt ist nach Baden-Württemberg das zweite Bundesland, das einen Polizeirabbiner benennt.

