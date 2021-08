Ladendiebin gerät bei Durchsuchung in Halle außer sich

Halle (Saale)/mz/dpa - Spuckend, boxend und tretend hat sich eine Ladendiebin in Halle gegen ihre Durchsuchung gewehrt. Sie habe auch versucht, einen Polizisten zu beißen, teilten die Beamten am Freitag mit.

Das sei passiert, als bei der Durchsuchung der 34-Jährigen deren Handy gefunden wurde. Außerdem habe sie mehrere Ausweise dabei gehabt - darunter ein Behindertenausweis, der zweifelsfrei nicht auf sie ausgestellt gewesen sei. Nun muss sich die Frau wegen Diebstahls, Unterschlagung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Die 34-Jährige war am Donnerstagnachmittag in einem Laden am Hauptbahnhof von Halle dabei beobachtet worden, wie sie ohne zu bezahlen mit Energy-Drinks und Kaugummis aus dem Geschäft lief. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen sie daraufhin mit auf eine Dienststelle.

Verstärkte Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizeiinspektion

Weiterhin wurden am Donnerstag insgesamt 19 Straftaten im Rahmen verstärkter Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizeiinspektion auf der Bahnstrecke Halle - Merseburg sowie den Bahnhöfen Magdeburg, Halle, Stendal und Halberstadt festgestellt. Unterstützt wurde die Bundespolizei durch Kräfte der Bereitschaftspolizei der Bundespolizeidirektion Pirna.

Während der achtstündigen Maßnahme wurden zwei weitere Diebstähle, drei Leistungserschleichungen, zwei Beleidigungen, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine Körperverletzung, einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, ein Verstoß gegen das Waffengesetz und fünf Fälle von unerlaubter Einreise beziehungsweise unerlaubtem Aufenthaltes festgestellt und zur Anzeige gebracht. Zudem wurden sechs Fahndungstreffer erzielt, hieß es in der Mitteilung am Freitag.