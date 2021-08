Ladendieb in Halle auf frischer Tat ertappt

Halle (Saale) - Mitarbeiter eines Elektronikmarktes in der Weststraße in Halle haben am Donnerstagabend, kuzr vor 19.00 Uhr, einen Langfinger erwischt. Laut der Polizei sprach ein Angestellter des Marktes den Ladendieb beim Verlassen des Marktes an, da die elektronische Diebstahlssicherung an dem Diebesgut, Kopfhörer, Alarm ausgelöst hatte.

Die Polizeibeamten fanden bei dem Dieb bei der anschließenden Durchsuchung vier Messer sowie eine geringe Menge Amphetamin und zwei vermutlich ebenfalls gestohlene Akkuschrauber auf. Der polizeibekannte 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) entscheidet am heutigen Tage über weitere Maßnahmen.