Halle (Saale)/MZ/ahe - Seit Dienstagvormittag steht sie an Ort und Stelle, an diesem Mittwoch soll sie eröffnet werden: die neue Laden-Box, mit der das Stadtmarketing die Idee fester Stände auf dem Marktplatz erproben will. Bis zum 23. Dezember sollen zwischen Ratshof und Galeria Kaufhof testweise Souvenirs und Fan-Artikel des Halleschen Fußballclubs verkauft werden.

Laden-Box auf Halles Markt soll Akzeptanz für Fan-Artikeln des HFC testen

Um die Gestaltung des Wochenmarktes gibt es seit langem Diskussionen, nun will das Stadtmarketing mit der Laden-Box deren Akzeptanz prüfen. Ivonne Gutzeit, Inhaberin des gleichnamigen Fisch-Feinkosthandels, wollte kurz nach dem Aufstellen noch kein Urteil fällen. „Wir schauen uns das jetzt erst einmal an. Mal sehen, wie es ist, wenn sie geöffnet hat“, sagte die Unternehmerin, die auch im Beirat der Wochenmarkthändler mitarbeitet.

Grundsätzlich zeigte sie sich offen für Alternativen auf dem Wochenmarkt. „Es geht darum, neue Händler zu gewinnen. Vielleicht sind die Boxen da eine schöne Alternative.“ Für die Zukunft könne sie sich durchaus einen Mix vorstellen, denn die Boxen seien sicher nicht für alle Händler gleichermaßen geeignet.

Zusammenarbeit mit Landwirten oder Imkern aus der Region

Es gehe darum, den Wochenmarkt attraktiv zu halten. In der Corona-Zeit hätten ihm schon einige Händler den Rücken gekehrt. Das sei nicht nur in Halle so, sagte Ivonne Gutzeit, deren Unternehmen auch auf anderen Märkten der Region vertreten ist.

„Wir sind für jede gute Idee dankbar, die andere Händler auf den Markt bringt.“ Sie denke etwa an Landwirte oder Imker aus der Region, die nicht in einen eigenen Stand investieren wollen, etwa, weil sie nur tageweise auf dem Wochenmarkt vertreten wären. Vor der Idee der Laden-Boxen war beim Stadtmarketing die Variante einer fest installierbaren Markthalle favorisiert worden. Das Konzept stieß aber auf heftige Kritik.