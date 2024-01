Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Mit dem Auto aus dem nordwestlichen Saalekreis zur Arbeit nach Halle, es am Stadtrand stehenlassen und dann weiter mit Bus oder Straßenbahn? Das Angebot ist da, nach Überzeugung der Stadtratsfraktion von Hauptsache Halle aber nicht ausreichend. Vor allem mit Blick auf die Zukunft dringt die Fraktion auf einen Ausbau der Kapazitäten. In der kommenden Woche soll nun in den Ausschüssen für Planungsangelegenheiten (16. Januar) sowie für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung (18. Januar) ein Antrag behandelt werden, mit dem Hauptsache Halle eine Erweiterung der Anlage an der Endhaltestelle Trotha erreichen will.