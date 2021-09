Kurioser Einsatz: Pferd aus der Kneipe gerettet

Halle (Saale)/MZ - Nur in kleinem Rahmen mitten im ersten Corona-Lockdown fand im Frühjahr des vergangenen Jahres die Übergabe des neuen modernen Feuerwehrgerätehauses in Halles Ortsteil Dölau statt. Ihm war im Juli 2018 das historische Gerätehaus aus dem Jahr 1925 gewichen. Die Feuerwehr in Dölau wurde im Jahr 1905 gegründet.

Einblicke in Geschichte

Einen ausführlichen Einblick in die nun über 115 Jahre währende Geschichte der Wehr kann man im jetzt erschienenen 14. Dölauer Heft erhalten. Ein Team um Jörg-Thomas Wissenbach, Rechtsanwalt im Ruhestand, hat viel interessanten Stoff zusammengetragen und setzt mit der neuen Publikation die heimatgeschichtliche Reihe der Dölauer Hefte in bewährter Weise fort. Wenn Wissenbach über das neue Heft spricht, fallen ihm spontan viele Geschichten ein. So beispielsweise die der Familie Just, deren Familiengeschichte praktisch mit der der Dölauer Feuerwehr von Beginn an bis heute fest verbunden ist.

Und sie schrieb sogar Geschichte: „Meine Tante Brigitte Karitzl wurde 1977 erste Wehrleiterin im Bezirk Halle“, berichtet Bernhard Just, der selbst seit 1964 Mitglied der Dölauer Wehr ist, seit 2015 in der Alterswehr. „Zusammen mit ihrem Mann Gerhard und mit meiner Tante Käthe Amende sowie deren Mann Werner war sie viele Jahre aktives Mitglied in unserer Wehr, die Männer später auch Mitglieder der Berufs- und Betriebsfeuerwehr“, so Just.

Besondere Einsätze

Auch über außergewöhnliche Einsätze der Kameraden kann Jörg-Thomas Wissenbach erzählen. So sei die einst bei den Hallensern beliebte Ausflugsgaststätte „Heidekrug“ drei Mal durch Brandstiftung abgebrannt. Die Dölauer Wehr war dann jeweils als erste vor Ort. Zu einem kuriosen Einsatz sei es einst am Himmelfahrtstag 1988 in der Gaststätte „Goldener Stern“ gekommen. Bei einer Wette mit einer Reitertruppe aus Lettin habe man ein Pferd in die Gaststube geholt. Allerdings habe die feucht fröhliche Männertagsrunde nicht bedacht, dass es auch wieder herauskommen muss. Die Kameraden der Feuerwehr halfen. Sie hätten den gesamten Gastraum ausgeräumt, damit das arme Tier sich umdrehen konnte, sagt Wissenbach.

Am Montag, 20. September, 17 Uhr, wird das 14. Dölauer-Heft erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert, selbstverständlich im neuen Feuerwehrgerätehaus. Die Fahrzeughalle verwandelt sich dann in einen historischen Klassenraum, in dem es im ersten Teil der Veranstaltung um die Auswertung des im Frühjahr ausgeschriebenen Wettbewerbs um die größte Sonnenblume in Dölau geht. „Immerhin gibt es eine ganze Reihe mit einer Höhe von über drei Metern. Die höchste hat mit 3,99 Metern die vier Meter knapp verpasst“, erzählt Wissenbach. Der Sonnenblumengärtner dieses Exemplars werde mit der „Goldenen Sonnenblume“ ausgezeichnet.

Im zweiten Teil der Veranstaltung hält Jörg-Thomas Wissenbach im Feuerwehrgerätehaus einen Lichtbildervortrag. „Wir haben das als philosophische Betrachtung des Feuerlöschwesens im Heidedorf in den letzten tausend Jahren konzipiert“, so Wissenbach. Am Ende wird dann der Wehrleiter die Festschrift, das 14. Dölauer Heft, zum Vertrieb freigeben.