Kurioser Busunfall in Halle - Navi führt neuen Fahrer mitten durch enges Wohngebiet

Linienbus derOBS am Zaun

Halle (Saale)/MZ - Ein Linienbus der OBS ist am Montagabend in Kröllwitz im Wohngebiet Heckenrosenweg/Weißdornweg steckengeblieben. Der Bus hatte beim Abbiegen seitlich einen Zaun touchiert, weil der Platz nicht reichte. Wie die Polizei auf MZ-Nachfrage am Dienstag erklärte, war der Fahrer neu auf der Linie und hatte sich auf die Hinweise aus dem Navigationsgerät verlassen.

Bus bleibt am Zaun hängen (Foto: Claudia Crodel)

Das führte ihn aber nicht wie üblich über die Kröllwitzer Straße, die Dölauer Straße und die Nordstraße, sondern direkt in das Wohngebiet. Dort verzweifeln schon Pkw-Fahrer, weil es mit Gegenverkehr eng wird. Zuletzt hatte dort ein Lkw zudem ein Straßenschild umgefahren. Der Busfahrer konnte letztlich das Areal rückwärts wieder verlassen. Passagiere hatten sich nicht an Bord befunden. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.