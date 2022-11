Kupferdiebe machen fette Beute

Halle (Saale) - Nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls von Kupferkabel sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Unbekannte haben rund 500 Meter Kupferkabel im Bereich der Saale-Elster-Talbrücke bei Planena entwendet. Das ist einer Streife der Bundespolizei bei einer Routinekontrolle am frühen Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr aufgefallen. Die Ermittler hoffen, dass Radler oder Angler Hinweise geben können, die sich in der Nähe der Brücke bei Planena aufgehalten haben. Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben, welche sich an oder in unmittelbarer Nähe der Saale-Elster-Brücke im Bereich der Ortslage Planena aufgehalten haben, fragt die Polizei. Der Wert des Kabels beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Summe, so die Polizei.

Hinweise an die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6 888 000