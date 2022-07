Kunstmuseum Moritzburg in Halle eröffnet Ausstellung zu Leben und Werk Willi Sittes

Im Kunstmuseum Moritzburg in Halle wird am 30. September eine Ausstellung zu Leben und Werk Willi Sittes eröffnet: ein erster Blick voraus.

Halle/MZ - Welch großartiger, weil vielsagender Titel, der alles einschließt, worauf man sich Antworten erhoffen könnte: „Sittes Welt“ heißt die große Ausstellung zu Leben, Wirken und Werk des jahrzehntelang in Halle tätigen, bis heute umstrittenen Malers und Kulturfunktionärs Willi Sitte (1921-2013). Am 30. September wird die Schau im Kunstmuseum Moritzburg in Halle eröffnet.