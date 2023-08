Zwei Designerinnen bereiten für Anfang September die Jubiläumsausgabe des Kunstmarktes in Halle vor. Was Besucher erwartet.

Freizeit in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Das Plakat ist gestaltet, die druckfrischen Flyer bereit und um die 60 Künstler haben sich angemeldet: Am ersten September-Wochenende findet zum 10. Mal der Kunst- und Designmarkt „Sichtbar“ statt. Von 11 Uhr an können Kunstinteressierte an beiden Tagen im Burggraben der Moritzburg wieder mit Künstlern vor allem aus der Region ins Gespräch kommen, stöbern und natürlich Designobjekte und Kunstwerke von Malerei über Schmuck, Keramik, Mode bis Skulpturen käuflich erwerben.