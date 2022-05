Künstler aus Halle malt mit 77 noch so leidenschaftlich wie mit 16

In seiner Wohnung in Halle-Neustadt stapeln sich die Werke von Winfired Mikolajczyk, der auch nach sechs Jahrzehnten an der Staffelei noch für die Kunst brennt.

Künslter Winfried Mikolajczyk in seiner Wohnung in Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Als Winfried Mikolajczyk 1944 geboren wurde, roch es nach Flugzeugbenzin. Nicht nur von den alliierten Bombern, die am Vortag im Kreis Querfurt die Sirenen heulen gelassen hatten, sondern auch von ihrem Ziel: dem nahe gelegenen Flugzeugbenzinwerk. „Die Geschichte hat meine Mutti oft erzählt“, sagt Mikolajczyk. Vielleicht erinnert ihn der beißende Lösungsmittelgeruch seines Pinselreinigers an diese Geschichte, wenn er in seiner Zweiraumwohnung in Neustadt nach dem Schaffen seine Künstlerutensilien pflegt.