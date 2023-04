Die Theatermacherin Karoline Stegemann hat ein Hörstück über Halle-Neustadt produziert. Was die Zuhörer am Wochenende vor dem Centrum erwartet.

Kunstaktion vor dem Centrum in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Der Wind pfeift. Ein Auto springt an. Im Hintergrund erklingt das Lachen spielender Kinder. „Die meisten Einwohner werden Chemiearbeiter sein“, sagt eine junge Stimme. Gearbeitet werde fünf Stunden pro Tag. Mit Raketenautos seien die Arbeiter in drei Minuten in Buna oder Leuna.