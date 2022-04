Kunstaktion auf der Peißnitzinsel: Schaukeln für den Frieden

Halle (Saale)/MZ - Sie hängen an rosafarbenen Bändern in den Bäumen rund um die Freilichtbühne auf der Peißnitzinsel: Gut 50 selbstgebaute Schaukeln. Eine Doppelschaukel ist dabei und auch eine Affenschaukel, die nur an einem einzelnen Band hängt. Die Mehrzahl sind der Klassiker mit doppelter Befestigung. Sie hängen dort an diesem Wochenende zur freien Verfügung. Einjeder kann sie nutzen - und wird beim Draufsetzen auf den in die Sitzflächen eingearbeiteten Slogan stoßen: „Besetzt Schaukeln, keine Länder.“