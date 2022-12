Kunst-Kiosk in Halle angegriffen - Verein bittet um Spenden

Halle (Saale)/MZ - Einer der wahrscheinlich bekanntesten Kioske der Stadt, der schon seit vielen Jahren keine Zeitungen mehr verkauft, ist schwer demoliert worden. Mehrere Zentimeter große Löcher klaffen in einer der Schaufensterscheiben des Kiosk-Häuschens am Reileck. Offenbar hat jemand in der Nacht auf Dienstag versucht, an die Kunstgegenstände zu kommen, die in der Auslage präsentiert werden. Erfolg hatte der Täter jedoch nicht.

„Unser schöner Kiosk wurde mutwillig beschädigt“, schreibt das Team vom Verein „hr. Fleischer“ in den sozialen Netzwerken, das die kleine Bude seit mehr als zehn Jahren betreibt. Eine Anzeige sei raus, die Polizei habe die Ermittlungen bereits aufgenommen. „Wer auch immer das war: Das Karma wird sich bei dir melden“, schreibt der Verein weiter.

Wegen der kaputten Glasscheibe bittet hr. Fleischer nun um Unterstützung. Ein Kostenvoranschlag für Kauf und Einbau einer Ersatzscheibe liege bei rund 1.000 Euro. „Wir brauchen eure Unterstützung“, schreibt der Verein an seine Social-Media-Follower. Der Kiosk als Bautyp K600 sei ein architektonisches Kleinod und „mittlerweile eine Rarität“, die man schnell wieder in ihren Originalzustand zurückbringen wolle. Spenden in jeder Höhe seien willkommen.

Im Kiosk werden normalerweise über das Jahr hinweg verschiedene kleine Kunstausstellungen gezeigt oder Aktionen gemacht. Oft in Kooperation mit der Kunsthochschule Burg Giebichenstein, aber auch mit freischaffenden Künstlern oder anderen Veranstaltern werden die vier Quadratmeter an der Ecke einer großen Straßenkreuzung alle paar Wochen neu gestaltet. Bis zum 23. Dezember gibt es eine „Adventsgalerie“ mit kleinen künstlerischen Arbeiten aus Halle, die man kaufen kann.