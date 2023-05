Halle (Saale)/MZ - Einmal selbst unterrichten? Das wäre Mariella Gänsewig mit 14, 15 nie in den Sinn gekommen. Damals habe sie vor allem weg von der Schule gewollt. Ihre große Lust am Lernen kam später, als es um Dinge ging, die sie wirklich interessierten. Da ließ sie sich zu Hause in Würzburg zur Maßschneiderin für Brautmoden ausbilden. An der Berufsschule habe sie plötzlich gute Noten erzielt, erzählt sie, sie sei wohl ein „Lernspätzünder“. Auch wenn die praktische Ausbildung ihr nur bedingt Spaß machte – in ihrer Spätpubertät habe sie einfach nicht in ein Brautmodenatelier gepasst: Mit der Lehre und einer späteren Weiterbildung zur Bekleidungstechnikerin konnte sie ein Fachabitur verbinden, ihre Eintrittskarte fürs Studium. Dabei sei es ihr nicht um akademische Weihen gegangen, lässt die 35-Jährige deutlich werden. Damals wie heute wolle sie dazulernen, sich weiterentwickeln.

