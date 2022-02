Kundgebung für Frieden auf dem Marktplatz Halle geplant

Viele Jugendorganisationen in Halle rufen gemeinsam zu einer großen Kundgebung auf.

Halle (Saale)/MZ - Die Jugendorganisationen Linksjugend Solid, Grüne Jugend, Junge Liberale, Junge Union, Jusos und der Friedenskreis Halle rufen für Donnerstag, 17 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz auf. Das Motto lautet „Solidarität mit mit der Ukraine - für Frieden in Europa“.

In einer Pressemitteilung teilen die Organisationen mit, dass sie angesichts der immer weiter eskalierenden Lage an der Ukrainischen Grenze, sowie der zunehmenden Aggression Russlands für eine friedliche Lösung des Konflikts eintreten. „Unsere Kritik richtet sich klar gegen den Völkerrechtsbruchs Putins, der durch die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken in der Ost-Ukraine geschehen ist.“