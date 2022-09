Kundgebung der Bewegung Halle: „Auf die Straße“

Halle (Saale)/MZ - Auf der gelben Warnweste eines Ordners steht: Schön, dass du da bist. Und es sind auch an diesem Montag mehr Teilnehmer zur Demonstration der Bewegung Halle gekommen, als in der Vorwoche zuvor. Rund 850 sind es laut Polizei. Lange Zeit wurde bei den Montagsdemos vor allem Kritik an der Corona-Politik laut, an Einschränkungen, Impfungen, dem Maske-Tragen. Diesmal steht auf dem vorderen Banner: „Wir frieren nicht für eure Politik!“