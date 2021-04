Kunden ohne FFP2-Maske drohen ab Mai Geldstrafen

Halle (Saale) - Die Hallesche Verkehrs AG (Havag) will die maximal mögliche Zahl an Straßenbahnen und Bussen einsetzen, um die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes zu erfüllen. Demnach dürfen öffentliche Verkehrsmittel ab einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nur noch höchstens zu 50 Prozent ausgelastet werden. „Wir bitten unsere Fahrgäste um Mitwirkung, insbesondere bei der Wahl ihrer Fahrten und der Fahrtzeit“, sagte Vinzenz Schwarz, Vorstand der Havag.

Zudem müssen Fahrgäste ab sofort FFP2-Schutzmasken in den Verkehrsmitteln tragen. Bis zum 1. Mai setzt die Havag auf einen Dialog und Belehrungen, sollten Passagiere keine dieser zertifizierten Masken tragen. „Fahrgäste, die nur eine sogenannte medizinische Maske tragen, werden freundlich von Kontrolleuren darauf hingewiesen und in den ersten Tagen und in besonderen Situationen bei der Umstellung auf eine FFP2-Atemschutzmaske mit einer kostenfreien Ausgabe unterstützt“, so Schwarz.

Nach der Übergangszeit von einer Woche drohen notorischen Maskenverweigerern Vertragsstrafen in Höhe von 30 Euro sowie in besonders extremen Fällen auch der Ausschluss vom ÖPNV-Angebot der Havag. „Wir setzen aber darauf, dass sich unsere Fahrgäste schnell auf die Nutzung der FFP2-Schutzmasken oder vergleichbarer Masken einstellen werden“, sagte Schwarz. (mz/dsk)