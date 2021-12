Kunde greift vor Kaufhaus in Halle 2G-Kontrolleur an

Mann flüchtet nach Vorfall in der Leipziger Straße unerkannt

In vielen Geschäften ist der Zutritt derzeit nur mit einem Nachweise über Impfung oder Genesung erlaubt (Symbolbild).

Halle (Saale)/MZ- - Bei einer 2G-Kontrolle in Halle (Saale) hat ein Unbekannter am Dienstag einen Kaufhausmitarbeiter angegriffen. Der Kunde habe nicht den erforderlichen Impfschutz nachweisen können, berichtete ein Polizeisprecher. Als der 32-jährigeKontrolleur ihm deshalb den Zutritt zu dem Geschäft in der Leipziger Straße verwehrte, habe er auf ihn eingeschlagen und sei geflohen. Der Mitarbeiter folgte, bis der Unbekannte mit einem Gegenstand nach ihm schlug. Dann sei der Kunde davongelaufen. DIe Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.