Wie erleben Menschen mit Behinderung die Kultur in Halle? Darüber wurde im Stadtmuseum diskutiert. Manchem Teilnehmer reichte die Willensbekundungen, mehr tun zu wollen, nicht.

„Kulturstätten die Fördermittel streichen“ - Streitgespräch um mehr Barrierefreiheit in Halle

ImStadtmuseum wurde über die Barrieren für behinderte Menschen in der halleschen Kulturlandschaft diskutiert.

Halle (Saale)/MZ - Ist Inklusion ein Wunschkonzert? Die Frage warf nun das Stadtmuseum Halle auf und lud Menschen mit Behinderung ein, um über die Barrierefreiheit in der halleschen Kultur zu sprechen. Gekommen waren blinde und gehörlose Menschen, Menschen im Rollstuhl und anderweitig eingeschränkte Personen. Auch Vertreter verschiedener Kulturstätten in der Stadt saßen in der Runde.