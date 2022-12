Kulturausschuss vertagt Beratung über Umgang mit 9. Oktober

Die Frage um das richtige Gedenken an den rechtsextremistischen Anschlag von 2019 sorgte in Halle teils für hitzige Debatten. Eine anstehende Beratung hat der Kulturausschuss nun vertagt.

Auf dem Marktplatz in Halle gedachten Menschen im Jahr 2019 der Opfer des rechtsextremen Anschlags am 9. Oktober.

Halle/MZ - Die Frage ums richtige Gedenken an den rechtsextremistischen Terroranschlag am 9. Oktober 2019 wird Halle wohl noch eine Weile beschäftigen. Dazu trägt auch ein Antrag bei, den die Fraktion Die Linke in den Stadtrat eingebracht hat – und der teilweise zu hitzigen Debatten führte. Nun ist die Partei ein Stück zurückgerudert.