Halle (Saale)/MZ. - Fast wäre der Kulturausschuss am Mittwochabend ohne ein Statement zu einem derzeit von Bürgern teils heftig diskutierten Thema über die Bühne gegangen. Kurz vor Ende des öffentlichen Teils der Sitzung, die wenige Minuten später ohnehin zu Ende war, brachte CDU-Stadträtin Ulrike Wünscher die Kritik von Bürgern und Anwohnern an der Umbenennung eines Teilstücks des Unirings in die Diskussion. Der Stadtrat hatte im Dezember die Umbenennung in Amo-Straße mit 24 Ja- und 17 Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen beschlossen.