Einst war die Oper Halle eines der modernsten Stadttheater in ganz Europa. Doch nun ist das Gebäude in die Jahre gekommen. Eine Sanierung ist aber nicht in Sicht.

Halle (Saale)/MZ - Die Proben sind beendet. Doch auf der Bühne der Oper Halle kehrt trotzdem keine Ruhe ein. Beleuchter, Requisiteure und Techniker arbeiten am Bühnenbild. Sie lassen Wände an Seilen bis auf wenige Zentimeter über dem Boden hinabsinken. Welchen Effekt das auslöst, kann das Publikum am 16. September in der Premiere von „Hoffmanns Erzählungen“ erleben. Doch während die Künstler auf der Bühne glänzen, bröckelt es hinter den Kulissen.