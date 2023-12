Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Über Weihnachten mal schnell in den Orient? Für all diejenigen, die beim diesjährigen Weihnachtssingen des Objekt 5 im Steintor dabei sein durften, wurde dieser Traum wahr: An drei Abenden verwandelte sich das gute alte Varieté in Halle zu einem märchenhaften Ort mit Palmen (gesponsert vom Klub Station Endlos), Kamelen und Aladins Wunderlampe.