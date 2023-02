Warum das „Brohmers“ in Halle schließen muss

„Brohmers“ mit Biergarten: Zu DDR-Zeiten bis nach der Wende eine beliebte Eisdiele, wurde das Lokal in der Bernburger Straße/Ecke Mühlweg ab 2009 zur gefragten Musikkneipe. Mit der Schließung geht eine Ära zu Ende.

Halle (Saale)MZ - „Ein jedes Kind in Halle weiß, bei Brohmers gibts das beste Eis“ – lange schon gilt dieser Slogan nicht mehr. Und nun sind auch die Tage des „Brohmers“ als Musikkneipe gezählt. Denn das Ende des Lokals im Juni ist laut Inhaber Sirko Mann bereits besiegelt. Doch möglicherweise kommt das Aus für die Kultkneipe – zu DDR-Zeiten beliebte Eisdiele, seit 2009 Musikkneipe, in der etliche, auch international namhafte Bands spielten – noch viel früher. „Vielleicht muss ich schon Ende Februar zumachen“, so der Gastronom gegenüber der MZ.