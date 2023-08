Bäckerei Lampe in Halle erhält Auszeichnung

Freuen sich über einen „Kulinarischen Stern“: Die Geschäftsführer Stephan und André Lampe (v.l.) sowie Verkaufsleiter Steffen Lossagk wurden für ihre Quarktorte nach einem Familienrezept geehrt. Die Brüder Lampe führen die Bäckerei in sechster Generation.

Halle (Saale)/MZ - - Zum ersten Stern kommt nun der zweite: Die hallesche Traditionsbäckerei Lampe hat jetzt wiederholt einen „Kulinarischen Stern“ des Landes Sachsen-Anhalt einheimsen können. Am Donnerstag wurde er den Brüdern und Geschäftsführern Stephan und André Lampe, Verkaufsleiter und Ausbilder des Unternehmens Steffen Lossagk sowie dem Team der Bäckereifiliale im Steinweg von Staatssekretär Gert Zender überreicht – stellvertretend für die Mitarbeiter aller 45 Filialen, die Lampes vorwiegend in Sachsen-Anhalt, aber auch in Thüringen und Sachsen betreiben.