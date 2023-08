Die Auftritte von Völkerball – wie hier in Pratteln in der Schweiz – sind auch von der Show an das Original angelehnt.

Halle (Saale)/MZ - Am 10. Juli zeigte die Rammstein-Coverband Völkerball bei der Sommernacht im schweizerischen Pratteln eine umjubelte Show – so ist es in Internetforen zu lesen. Konzertfotograf Christian Bührer berichtet von einer ausgelassenen Stimmung. Die schweren Vorwürfe wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe auf Frauen durch Rammstein-Frontmann Till Lindemann und nun auch Keyboarder Christian Flake Lorenz spielten vor und an dem Abend keine Rolle. „In der Schweiz waren mir im Vorfeld keine solchen Diskussionen bekannt. Auch vom Veranstalter selbst habe ich nichts gehört“, sagt Bührer. Anders in Halle. Dort wächst die Kritik am Konzert von Völkerball am 25. August im Rahmen des Laternenfestes auf der Ziegelwiese.