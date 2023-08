Die neue Kindertagesstätte im Halleschen Einkaufspark (HEP) ist noch nicht eröffnet, doch es hagelt schon Kritik. Was die Einrichtungen von anderen abhebt.

Kritik an Halles erster Kita im Einkaufszentrum

Kinderbetreuung in Halle

Die neue Kita eröffnet unter dem Dach des Halleschen Einkaufsparks in Bruckdorf. Auf den Terrassen sollen noch Hochbeete angelegt werden.

Halle (Saale)/MZ - Der Fahrstuhl fährt bis ganz nach oben in den dritten Stock. Ein heller Gang führt zunächst zu einem Abstellraum für Kinderwagen und dann zur Eingangstür der neuen Kindertagesstätte im Halleschen Einkaufspark (Hep) in Bruckdorf. Es ist die erste Kita in Halle, die sich unter dem Dach eines Einkaufszentrums befindet. Träger ist die Hallesche Jugendwerkstatt. Noch bevor die Kita überhaupt richtig eröffnet ist, hagelt es schon Kritik.