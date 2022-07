Kritik an Halles Bürgermeister: Was darf Egbert Geier im Stadtrat?

Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) wird von manchen Stadträten kritisiert, weil er immer wieder Änderungsanträge in das Gremium einbringt.

Halle (Saale)/MZ - Obwohl Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) schon seit mehr als einem Jahr suspendiert ist, ist er im Stadtrat immer noch allgegenwärtig. Unter vielen Ratsbeschlüssen und an jedem offiziellen Dokument, das aus dem OB-Büro kommt, steht nach wie vor sein Name in der Unterschriftenzeile. Handschriftlich signiert dann zwar immer Wiegands stellvertretender Bürgermeister Egbert Geier (SPD), aber er hat nicht die gleichen Rechte wie ein Oberbürgermeister. Dass Geier trotzdem im Stadtrat immer wieder Änderungsanträge stellt, stößt bei einigen Räten auf Kritik.