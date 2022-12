Kritik an der Stadt: Wo können in Halle noch Flächen entsiegelt werden?

In Halle soll mehr Fläche entsiegelt werden, um die Stadt etwas grüner zu gestalten. Doch offenbar wissen die Verantwortlichen gar nicht, an welcher Stelle sie damit anfangen sollen.

Der Marktplatz in Halle aus der Vogelperspektive. Hier gibt es besonders wenig Grün.

Halle (Saale)/MZ - Wer Halle aus der Luft betrachtet, sieht hauptsächlich eins: Grau. Zwar ist die Stadt längst nicht mehr so farblos wie vor 30 Jahren, aber vor allem Altstadt und die angrenzende nördliche- und südliche Innenstadt haben ein Problem. Dort gibt es zu wenig Grün und zu viel versiegelten Boden. Damit sich das ändert, wollen einige Stadträte verstärkt auf Entsiegelung pochen. In der Stadtverwaltung scheint es in dem Bereich noch zu haken.