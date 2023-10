Hallesche Wohnnungsgesellschaft in Erklärungsnot Kritik an der HWG wegen der „Hasi“ wächst

Die Verkaufsabsichten für das Grundstück in der Hafenstraße in Halle schlagen hohe Wellen. Was ein Geschäftsmann dazu sagt und warum es auch in Teilen des Aufsichtsrats rumort.