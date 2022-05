Kritik am geplanten Grundstücksverkauf für islamisches Kulturzentrum in Halle

Blick auf das islamische Kulturzentrum in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Der geplante Verkauf eines großen Grundstücks im Bereich am Meeresbrunnen in Neustadt an die Islamische Gemeinde sorgt für geteilte Meinungen im Stadtrat. Ratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) bezeichnete es auf Twitter als „eine gute, schnelle und richtige Reaktion“ der Stadt. Sie hoffe, dass sich eine große Mehrheit für den Neubau eines islamischen Kulturzentrums aussprechen werde. (Mehr zu den Plänen der islamischen Gemeinde lesen Sie hier)