Nachdem es in Halle mehrfach zu Übergriffen auf Frauen in Straßenbahnen gekommen ist, sucht die Polizei, unter anderem in dem MDR-Kriminalmagazin Kripo Live, jetzt mit Aufnahmen aus Überwachungskameras nach zwei Männern und bittet um Mithilfe.

Schwere Angriffe auf zwei Frauen: "Blut spritzte nur so" - So sehen die Gesuchten aus (Fotos im Text)

Nach mehreren Attacken auf Frauen in Straßenbahnen in Halle werden nun zwei Männer gesucht.

Halle (Saale)/DUR. - In Halle wird wegen Angriffen in Straßenbahnen nach zwei Männern wird gefahndet, wie die Polizei meldet.

Attacke auf Frau in hallescher Straßenbahn schon 2023

Demnach wird erstens nach einem Mann gesucht, der am frühen Nachmittag des 29. Oktober 2023 zwei Frauen in der Straßenbahnlinie 7 belästigt und geschlagen haben soll. "Die Geschädigte versucht den unbekannten Täter, nachdem er sie angespuckt hat, zur Rede zu stellen. Dieser ignoriert sie, spricht nicht mit ihr. Er schaut sie nur an und wartet, bis die Bahn eingefahren ist in den Haltestellenbereich, um dort auszusteigen", so ein Sprecher der Polizei im MDR-Kriminalmagazin Kripo Live.

Anschließend soll er die zweite Frau an der Endhaltestelle Kröllwitz unvermittelt geschlagen haben. Die 72-Jährige wollte offenbar in die Straßenbahn der Linie 7 einsteigen, als sie einen heftigen Faustschlag ins Gesicht bekam und verletzt wurde. "Es ging alles so schnell. Meine Brille flog weg und das Blut spritzte nur so aus der Nase", wird die Frau bei Kripo Live zitiert.

So sieht der gesuchte Mann aus:

Dieser Mann soll eine Frau in Halle geschlagen haben. Foto: Überwachungskamera/Polizei

Wer kennt diesen Mann? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Mann prügelt auf Seniorin in Straßenbahn in Halle ein

Auch nach einem zweiten Angriff auf eine Frau in einer Straßenbahn in Halle wird ein Mann gesucht, der auf die 84 Jahre alte Seniorin eingeprügelt haben soll.

Demnach hatte der Mann die Frau am 30. Mai dieses Jahres am frühen Nachmittag in der Straßenbahnlinie 1 zwischen den Haltestellen Wörmlitz und S-Bahnhof Südstadt erst in ein Gespräch verwickelt, sie dann ins Gesicht geschlagen und gegen den Kopf getreten.

Die Frau erlitt bei der Attacke Einblutungen unter der Schädeldecke und kam ins Krankenhaus. "Ich spürte einen Schmerz an meiner linken Kopfseite in Höhe Wange, Schläfe, und prallte mit meinem Kopf gegen die Fensterscheibe der Straßenbahn. Ich war kurz benommen", wird sie bei Kripo Live zitiert.

Der Mann wurde auf Überwachungsaufnahmen aus der Straßenbahn erfasst.

So sieht der mutmaßliche Täter aus:

Wer kennt diesen Mann? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Dieser Mann steht im Verdacht, eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Foto: Überwachungskamera/Polizei

Dieser Mann wird in Halle gesucht. Foto: Überwachungskamera/Polizei

Die Polizei nimmt unter der Rufnummer 0345/2242000 Zeugenaussagen entgegen, die Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der beiden Männer geben können.