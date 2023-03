Neustart in Neustadt: Viele Anwohner folgten der Einladung der Stadtverwaltung zum Einwohnerdialog für Neustadt-West und Nietleben.

Halle (Saale)/MZ/AHE - Ärger über Müll, der Wunsch nach blindengerechten Straßenquerungen oder die Angst vor kriminellen Jugendlichen: Viele Menschen aus Neustadt-West und Nietleben haben am Mittwochabend den Einwohnerdialog genutzt, um der Stadtverwaltung Fragen und Anliegen vorzutragen. Die Stadt hatte erstmals nach der Corona-Pause wieder zu einer solchen Veranstaltung eingeladen, und Bürgermeister Egbert Geier kündigte eine Fortsetzung in anderen Stadtteilen an.