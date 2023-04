Seit einem Jahr ermitteln Beamte des Polizeireviers in Halle in einer „Soko“ gegen Jugendliche, die andere Jugendliche überfallen. Jetzt zieht der Leiter eine Bilanz.

Kriminelle Jugendgruppen in Halle: Über 30 Kinder unter Tatverdächtigen

Halle (Saale)/MZ - Halle, 25. März 2022: Etwa 200 Jugendliche sind an jenem Abend am Landesmuseum für Vorgeschichte. Es ist ein beliebter Treff. Das „Lamu“ liegt zentral, drumherum sind Wohnhäuser, hier fühlen sich Feiernde sicher. Doch plötzlich werden Jugendliche aus einer Gruppe heraus angegriffen. Die Täter, selbst junge Menschen, gehen mit äußerster Brutalität vor. Zwei Opfer prügeln sie ins Krankenhaus, ein weiterer Verletzter wird vor Ort wegen einer Platzwunde am Kopf behandelt. „Heute wissen wir, dass der Vorfall nicht typisch für die kriminellen Jugendgruppen war, mit denen wir uns intensiv befassen“, sagt Polizeirat Silvio Schneider. Er leitet im Polizeirevier Halle die sechsköpfige Ermittlungsgruppe „Cornern“.