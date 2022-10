Nach einem Überfall am Franckeplatz am 29. April hatte die Polizei vor Ort Verdächtige gestellt.

Halle (Saale)/MZ - Seit Monaten verbreiten kriminelle Jugendliche in Halle Angst und Schrecken. Jetzt meldet sich der CDU-Kreisvorsitzende und ehemalige Bildungsminister Marco Tullner mit einer scharfen Kritik an Bürgermeister Egbert Geier (SPD) und seinem „linksgrünen Mehrheitsblock“ zu Wort. „Das tatenlose Zuschauen, Verschweigen, Vertuschen und Verharmlosen der grassierenden Jugendbandenkriminaliät in unserer Stadt muss aufhören“, sagte Tullner gegenüber der MZ.