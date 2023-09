"Halt die Fresse, oder ich stech dich ab" - Angst in Halles Altstadt geht um

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die Gruppe Jugendlicher hat sich in eine Ecke verzogen. Glasflaschen bersten, plötzlich riecht es nach einem verbrannten Etwas. Es wird laut gejohlt und gelacht. „Das geht seit Wochen so. Und es wird gefühlt immer schlimmer. Wir wissen nicht mehr weiter“, sagt ein Anwohner der Großen Klausstraße in der Altstadt.