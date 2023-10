Zwei Hallenser sitzen wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung in Haft. Die beiden hatten die Stadt für längere Zeit in Atem gehalten.

Feuer und Zerstörung in Halle

Halle (Saale)/MZ - Ende Mai 2023 nahmen Kriminalbeamte des Polizeireviers Halle einen 18-Jährigen fest. Der Hallenser wird beschuldigt, zwischen 2021 und 2023 insgesamt 37 schwere Brandstiftungen im Süden der Stadt begangen zu haben. Der Gesamtsachschaden der bekannten Brände beläuft sich auf etwa 115.000 Euro.

Im September dieses Jahres erfolgte die Festnahme eines 20-jährigen Hallensers durch Kriminalbeamte. Er wird mit mehreren schweren Brandstiftungen und Sachbeschädigungen an Gartenpools in diesem Jahr im Süden von Halle in Verbindung gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Staatsanwaltschaft Halle stellte entsprechende Untersuchungshaftbefehle für beide Beschuldigte beim Amtsgericht Halle. Diese wurden jetzt von den zuständigen Richtern verkündet. Anschließend wurden die Beschuldigten in Justizvollzugsanstalten überführt.