Die Bundespolizei hat am Mittwochabend einen mutmaßlichen Drogenhändler im Hauptbahnhof in Halle festgenommen. Nach der Festnahme droht ihm erneut Ärger.

Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler im Bahnhof in Halle fest

Im Bahnhof in Halle wurde am Mittwochabend ein mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen.

Halle/MZ - Die Bundespolizei hat am Mittwochabend einen mutmaßlichen Drogenhändler im Hauptbahnhof in Halle festgenommen.

Die Beamten stoppten den Mann am Mittwoch um 19.30 Uhr und überprüften seine Personalien. Dabei stellten sie fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann war zu einem Gerichtsprozess nicht erschienen, in dem ihm der gewerbsmäßige Drogenhandel in mehreren Fällen vorgeworfen wurde.

Bei der Festnahme stellten die Beamten erneut betäubungsmittelähnliche Substanzen fest. Dem 42 Jahre alten Mann wurde der Haftbefehl eröffnet.

Mann an die JVA übergeben

Gegen 21.40 Uhr wurde der Mann an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben, wo er bis zur nächsten Hauptverhandlung bleibt.

Außerdem sucht die Ausländerbehörde nach ihm, da er seit Januar dieses Jahres zur Ausreise verpflichtet ist und seither kein gültiges Ausweispapier besitzt.

Dem Mann droht ein erneutes Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.