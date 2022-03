Krieg in der Ukraine: Saalesparkasse Halle unterstützt Flüchtlingshilfe mit 100.000 Euro

Halle (Saale)/MZ - Die Saalesparkasse will Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfen. So wurde ein Spendenfonds in Höhe von zunächst 100.000 Euro eingerichtet, um Halle und den Saalekreis unter anderem bei der Unterbringung der Flüchtlinge zu unterstützen. Zudem wolle man es den Ukrainern ermöglichen, schnell und unbürokratisch Konten eröffnen zu können. Das teilte die Saalesparkasse am Mittwoch mit. Viele Flüchtlinge haben das Problem, dass ihr Bargeld nicht akzeptiert wird und auch nur schwer bis gar nicht umgetauscht werden kann.

Die Mitarbeiter der Saalesparkasse seien tief betroffen, dass im Europa des 21. Jahrhundert ein brutaler Angriffskrieg so unermesslich viel Leid über die Menschen in der Ukraine bringe. „Dieser eklatante Bruch des Völkerrechts stellt eine Verletzung der Menschenrechte und unserer Werte dar. Da ist es für uns selbstverständlich, den betroffenen Menschen unkompliziert zu helfen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Fox. Bereits Anfang März hatte das Kreditinstitut der Stadt und dem Landkreis signalisiert, mit zwei Spendenpaketen von je 50.000 Euro zu helfen. Zudem hatte die Saalesparkasse selbst freie Wohnungen aus ihrem Bestand für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Auch das Sprachenzentrum der Universität wird finanziell unterstützt, damit Zusatzkurse durchgeführt werden können.

Von zentraler Bedeutung sei auch die schnelle und unbürokratische Bereitstellung von Kontoverbindungen, die den zu uns kommenden Menschen Zugang zu staatlichen Unterstützungsleistungen verschafft. In allen Filialen der Saalesparkasse werden nun in großer Zahl neue Girokonten für Geflüchtete eröffnet. „Auf unserer Internetseite und vor Ort in den Filialen stellen wir die wichtigsten Informationen zum Girokonto ab sofort auch in ukrainischer Sprache bereit“, sagte Fox. Leider gebe es hier momentan noch Probleme, da die Kreditinstitute nach momentaner Verordnungslage den ukrainischen Inlandspass nicht als Legitimationspapier anerkennen dürfen. Daher richtet Fox einen Appell an die hier verantwortlichen politischen Entscheidungsträger, die Hürden im Interesse der Menschen aus der Ukraine abzubauen.

Fox vermutet, dass die Situation noch länger anhält, was dann über die Unterbringung der Menschen hinaus weitere Aufgaben mit sich bringen wird: „Es ist nicht austzuschließen, dass die aus der Ukraine Geflüchteten länger bei uns bleiben werden, als sie sich das selbst wünschen. Umso wichtiger ist es, Sie bei der Bewältigung der Kriegserlebnisse und beim Start in das Leben bei uns zu unterstützen – sei es mit Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder, mit Arbeitsangeboten für Erwachsene oder mit Angeboten zum Erlernen der deutschen Sprache.“