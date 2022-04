Kreuzung an der Paracelsusstraße: Fußgänger müssen lange warten

Halle (Saale)/MZ - Halle/MZ - Bis zu vier Minuten können vergehen, ehe Passanten die 30 Meter lange Paracelsusstraße in Richtung Hermes-Areal überquert haben. Denn die Fußgängerampeln an der fünfspurigen Hauptverkehrsstraße stehen nie zur gleichen Zeit auf Grün. Wer dort zu Fuß unterwegs ist, muss bei den Straßenbahnschienen in der Mitte der Straße stets einen Zwischenstopp einlegen. Auch für Radfahrer gibt es an dieser Stelle keine grüne Welle.