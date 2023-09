So malen Häftlinge Kreativ statt kriminell: Kunst hinter Knastgittern in Halle

Es ist die wohl am besten gesicherte Ausstellung in Sachsen-Anhalt: Gefangene zeigen im Roten Ochsen in Halle ihre Werke. Warum Malen von Bildern oder Schreiben von Gedichten für die Resozialisierung wichtig ist.