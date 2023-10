Halle (Saale)/MZ - In Erinnerung an die Anschlagsopfer wurden am Montag an der Synagoge und am Tekiez Kränze niedergelegt. Am Gedenktag gibt es zahlreiche Veranstaltungen in der Innenstadt. 15 Uhr ist unter anderem ein thematischer Rundgang mit Start am Steintor geplant.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (rechts) ist zum Gedenktag nach Halle gekommen. (Foto: Schellhorn)

12 Uhr hatte die Gedenkveranstaltung mit einer Schweigerminute und einem jüdischen Gebet für Jana L. und Kevin S. zum vierten Jahrestag des Attentats von Halle begonnen. Im Hof der jüdischen Synagoge versammelten sich Menschen, um an die Geschehnisse des 9. Oktober 2019 zu erinnern, darunter auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Zur Anschlagszeit 12.03 Uhr läuteten in Halle alle Kirchenglocken. Die Straßenbahnen blieben an Haltestellen stehen.