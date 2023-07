Klinik in Halle zahlt Mitarbeitern Geld nach - doch es gibt neue Vorwürfe

Die Klinikleitung des Bergmannstrost entschuldigt sich für die fehlerhaften Abrechnungen und will Mitarbeitern Geld nachzahlen.

Halle (Saale)/MZ - Die Vorwürfe wegen falscher Abrechnungen an einem der größten Krankenhäuser im Land schlagen nach wie vor hohe Wellen. Die Chefetage des Krankenhauses Bergmannstrost Halle will nun mit der Sache aufräumen. Klinik-Geschäftsführer Thomas Hagdorn kündigte im Gespräch mit der MZ an, allen betroffenen Mitarbeitern das Geld im Nachhinein auszubezahlen, das ihnen zustehe. Insgesamt geht es um 20.000 Euro.